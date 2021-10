ÖVP-Affäre: Parteien feilschen nun im Hinterzimmer

ÖVP-Landesrätin fordert Kurz-Rückzug

Ein etwaiges Regierungsultimatum, nämlich der Verzicht auf die Person Kurz, wollte die Volkspartei jedoch bis zuletzt nicht akzeptieren. Dennoch scheint der Rückhalt des Kanzlers auch in der Partei langsam zu schwinden. So ging am Samstag die Tiroler Bildungs- und Kulturlandesrätin Beate Palfrader (ÖVP) öffentlich auf Distanz zum Bundesparteichef: Statt sich - wie zuletzt Länder- und Bündechefs - bedingungslos hinter Kurz zu stellen, „erschiene es mir wichtiger, besser und korrekter, volle Aufklärung zu fordern“, meinte Palfrader in der „Presse“.