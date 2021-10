Erste Landesrätin fordert Rückzug von Kanzler Kurz

Über die Anschuldigungen sei sie „sehr schockiert und tief betroffen“, so Palfrader gegenüber der „Presse“. Diese hätten nicht nur eine „rechtliche Dimension, sondern auch Auswirkungen auf die Einstellung der Menschen zur Politik“, so die Bildungs- und Kulturlandesrätin in der Online-Ausgabe der Zeitung. Am Donnerstag hatte sie betont, dass für Kurz und die anderen Beschuldigten zwar die Unschuldsvermutung gelte. Sollten sich aber die Vorwürfe bewahrheiten, „wird es natürlich Konsequenzen geben müssen“.