Regierungskrise: Van der Bellen gibt Statement ab

Showdown im Parlament

Auch ein freiwilliger Rückzug des Bundeskanzlers scheint nach seinen Aussagen in den letzten Tagen vollkommen ausgeschlossen - dazu stellte sich die ÖVP „geschlossen“ hinter Sebastian Kurz als Parteiobmann. Eine Regierung ohne ihn als Kanzler werde man nicht unterstützen, verlautbarte die Partei Donnerstag. Kurz wird sich daher wohl am Dienstag in einer eigens einberufenen Sondersitzung des Nationalrats erneut einem Misstrauensantrag der Oppositionsparteien stellen müssen.