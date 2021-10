Van der Bellen mahnt ÖVP: „Grenzüberschreitung“

ÖVP vs. Justiz - der nächste Akt

Van der Bellen spielte damit unter anderem auf die Aussagen des ÖVP-Abgeordneten Andreas Hanger an, der am Dienstag von „linken Zellen“ innerhalb der WKStA gesprochen hatte. Just während der Bundespräsident die Rüge erteilte, sprach Bundeskanzler Sebastian Kurz einmal mehr von „konstruierten Vorwürfen“ und ortete „wieder dieselbe Systematik“: „Es werden SMS-Fetzen auseinandergerissen, in einen falschen Kontext gestellt, und drumherum strafrechtliche Vorwürfe konstruiert“, sagte Kurz am Rande des Westbalkangipfels in Slowenien.