„Corsage“: So spannend wird das Sisi-Filmdrama!

In die Rolle der österreichischen Kaiserin schlüpft „Bachmann & Frisch“-Shootingstar Vicky Krieps. Florian Teichtmeister - der im ORF als im Rollstuhl sitzender Salzburger Major in „Die Toten von Salzburg“ ermittelt - spielt in „Corsage“ ihren Franzl, Kaiser Franz Joseph. Und auch die weiteren Rollen sind hochkarätig besetzt, darunter etwa Manuel Rubey in der Rolle Ludwigs II, König von Bayern und Katharina Lorenz als Marie Festetics. Regisseurin Marie Kreutzer drehte unter anderem mit Josef Hader „Die Notlüge“, die 2020 im ORF zu sehen war, und war 2019 mit ihrem Drama „Der Boden unter den Füßen“ mit Mavie Hörbiger und Valerie Pachner bei der Berlinale zu sehen.