Auf Salzburger Tennis-Ass wartet Hall of Fame

Deshalb ging’s zuerst nach Alabama, im Sommer 2020 folgte der Wechsel an die Indiana University of Pennsylvania, wo sie Sportmanagement studiert.„Es läuft alles ziemlich gut“, ist das Tennis-Ass zufrieden. Und das nicht nur im Studium, sondern auch sportlich: Mit einer Bilanz von 19:0 schnappte sie sich gleich vier Titel (Einzel und Doppel) innerhalb von zwei Wochen. Damit darf „Karo“ am landesweiten Turnier der 16 besten College-Spielerinnen der USA (zweite Leistungsstufe) teilnehmen. An der Uni wird sie groß gefeiert und zur „Athletin des Monats September“ gekürt. Für die 21-Jährige wartet neben einer Urkunde („die bekomme ich dann am Ende des Semesters“) ein Eintrag in die Hall of Fame der Universität. Bis dahin dauert’s aber noch lange zehn Jahre.