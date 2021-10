Unternehmer-Revolte gegen teures Parken in Baden

Die Verdoppelung des Kurzparkzonen-Tarifs und die Einführung der Grünen Zone haben in der Badener Wirtschaft ihre Spuren hinterlassen. Seit der Einführung Anfang September sei die Kundenfrequenz rapide zurückgegangen. „Die Folgen des neuen Parkraumkonzepts sind quer durch alle Branchen spürbar. Wir sehen uns daher gezwungen, im Sinne unserer Kunden und Mitarbeiter etwas zu unternehmen“, so Immobilienberaterin Ulrike Liste. Fotograf Andreas Schneider ergänzt: „Einige Kunden sind so erbost, dass sie Baden künftig sogar gänzlich meiden wollen.“ Mit Unternehmer-Kollegen haben sie daher eine Petition ins Leben gerufen, die auch an alle Haushalte der Kurstadt geschickt werden soll. „So kann es nicht mehr weitergehen“, sind sie sich sicher.