Ist Sex nur für junge Menschen?

Wenn es um Liebesszenen geht, sieht man in Film und Fernsehen oft nur junge Personen. Dadurch entstehen in der Gesellschaft falsche Vorstellungen, dass Menschen im Alter gar keinen Sex mehr haben. Weltweit glaubt fast jeder Zweiter (48 Prozent), dass die Lust auf Sex im Alter abnimmt. In Österreich sind es immerhin nur 46,2 Prozent der Befragten, die von einer verringerten Libido bei Senioren ausgehen.