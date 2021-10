„Die Welle“ dominierte Musicalpreis

„The Wave“ oder „Die Welle“ war, wie berichtet, in elf von 14 Kategorien nominiert gewesen - in fünf der wichtigsten Kategorien holte die Linzer Produktion nun den Deutschen Musical Theater Preis: „Bestes Musical“, „Bestes Buch“ und „Beste Komposition“ von Or Matias, „Beste Regie“ von Christoph Drewitz und als „Bester Hauptdarsteller“ wurde der Newcomer Lukas Sandmann ausgezeichnet. Sandmann bekam den Preis für seine Darstellung des regimetreuen Schülers Robert. Derzeit begeistert er auch im gefeierten Musical „Wie im Himmel“ am Linzer Musiktheater als geistig beeinträchtigter Tore: „Niemals hätte ich gedacht, dass es überhaupt möglich gewesen wäre, diesen phänomenalen Preis mit nach Hause zu nehmen“, freute sich Sandmann nach der Verleihung in Hamburg. Wo das ganze „Die Welle“-Team den großen Erfolg feierte, zu dem Musicalsparten-Leiter Matthias Davids sagt: „Wir sind überwältigt. Ein schönes Gefühl, dass so viele Kolleginnen und Kollegen auf Linz schauen und die Arbeit des Musicalensembles so positiv bewerten.“