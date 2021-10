Zwei Kindergarten-Gruppen in Corona-Quarantäne

Aktuelle Corona-Zahlen

52 Neuinfektionen mit dem Coronavirus wurden am heutigen Mittwoch in Kärnten registriert. Damit steigt die Zahl der aktuell Infizierten in unserem Bundesland auf 1075 Personen an. Derzeit sind 59 Corona-Fälle in den heimischen Spitälern hospitalisiert, 42 von ihnen sind infektiös. Diese 59 Patienten teilen sich auf in zwei Gruppen: 48 werden stationär behandelt, davon sind 33 Personen infektiös. Weitere 11 Patienten werden intensivmedizinisch betreut, von ihnen sind neun infektiös.