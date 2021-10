Neue Quarantäneregelungen für Kontaktpersonen

Wer also nun mit einer nachweislich infizierten Person zwei Tage vor und 14 Tage nach der Ansteckung für mehr als 15 Minuten und in weniger als zwei Meter Abstand zusammengetroffen ist, gilt als Kontaktperson KP1 und muss für zehn Tage in häusliche Quarantäne - kann sich aber nach fünf Tagen mittels PCR-Test freitesten.