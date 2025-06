Sexueller Missbrauch? NFL sperrt Ravens-Star

Tucker war 2012 als ungedrafteter Spieler zu den Ravens gekommen und dominierte die NFL-Kicker in den folgenden Jahren. Insgesamt fünfmal wurde er zum All-Pro, also zum besten Spieler auf seiner Position, gewählt. Mit Baltimore gewann er in der Saison 2012 die Super Bowl. Bis heute hält Tucker den Rekord für das längste verwandelte Field Goal der NFL-Geschichte, erzielt aus 66 Yards Entfernung.