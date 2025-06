ÖBB-Rabatt für Kartenzahler „Angriff auf Kunden“

Landbauer ortet „völlig falsches Signal“

„Der Kunde ist König und nicht der Dienstleister“, meint er und ergänzt: „Bargeld ist gelebte Freiheit. Jeder Versuch, es zu verdrängen, ist ein Angriff auf unsere Selbstbestimmung. Wenn Kunden in ÖBB-Speisewägen als Barzahler benachteiligt werden und einen höheren Preis bezahlen müssen, dann ist das nichts anderes, als Diskriminierung und ein völlig falsches Signal in Richtung Abschaffung des Bargeldes“. Landbauer warnt davor, dass Preisvorteile für Kartenzahlungen in staatlich mitfinanzierten Bereichen wie der ÖBB de facto ein indirekter Aufpreis für Bargeld ist.