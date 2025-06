Altstar Giroud offenbar vor Rückkehr nach Europa

Kommt Müller?

In Los Angeles hat Giroud noch einen Vertrag bis Jahresende. Sollte der 38-jährige Franzose tatsächlich seine Koffer packen, könnte ein weiterer europäischer Altstar in seine Fußstapfen treten. LA-Trainer Steven Cherundolo hatte zuletzt öffentlich sein Interesse an Thomas Müller bekundet, der den FC Bayern in wenigen Tagen nach 25 Jahren verlassen wird.