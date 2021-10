Kein Sorgerecht: Vater tauchte mit Sohn (4) unter

Zugriff in Vorarlberg

„Durch umfangreiche Ermittlungen konnte schließlich der Aufenthaltsort des Mannes ausfindig gemacht werden und am Dienstag in den frühen Morgenstunden ein Zugriff im Bezirk Bregenz in Vorarlberg erfolgen“, so die Ermittler weiter. Auch die Cobra stand dabei im Einsatz.