Wenn sich Klima zwischen Schwarz und Grün abkühlt

Alles ist möglich

Dieses Beispiel zeigt: Ausgeschlossen ist gar nichts. Bis zur Regierungsumbildung im Mai, bei der zwei Landesräte über Nacht ausgetauscht wurden, betonte LH Günther Platter gebetsmühlenartig, es werde keine Regierungsumbildung geben. Die Wahlplanung wird wohl auch davon abhängen, wie es in Innsbruck weitergeht. Denn Gemeinderats-, Landtags- und Innsbruck-Wahl wird man kaum in einem Jahr unterbringen. Wer ist am ehesten in Wahlkampf-Laune? Die kommende Landtagssitzung wird es vielleicht zeigen!