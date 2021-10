Landtag kehrt in prächtigen Plenarsaal zurück

Am Mittwoch beginnt der erste Landtag nach der Sommerpause. Nachdem in Salzburg ein Politik-Cluster auch LH Wilfried Haslauer erfasst hat, will man in Tirol auf Nummer sicher gehen: Jeder der 36 Abgeordneten wird getestet, egal ob geimpft oder genesen. Für Besucher gilt die 3-G-Regel.