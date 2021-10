Steuerreform ist ein Erfolg für Sebastian Kurz

Jedenfalls ist das ganze Ding ein Erfolg für Sebastian Kurz. Der Kanzler hat von Beginn an die Deutungshoheit gehabt und sich am Ende auch inhaltlich durchgesetzt: Österreich bekommt ein unternehmerfreundlicheres, in grünes Geschenkpapier eingewickeltes Steuersystem mit ein paar türkisen Extras, die von den Landwirten bis zu den Pensionisten zufrieden aufgenommen werden. Das sind schlaue Vorleistungen für die nächsten Wahlen.