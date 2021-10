Wiener Dealer züchteten Cannabis im Jugendwohnheim

Am Anfang der Geschichte standen ein paar Drogenabhängige im Burgenland. Als Ermittler im Osten Österreichs kleinere Abnehmer von Marihuana und Co. überprüften, stießen sie auf etwas weit Größeres. Denn viel interessanter als die Konsumenten waren für die Polizei deren Lieferanten. Die Spur führte in die Bundeshauptstadt, genauer in ein Jugendwohnheim mitten in Wien. Dass der Portier jenes Heimes bei so manchem Besucher nicht allzu genau kontrollierte, schien ein Teil des Geschäfts zu sein.