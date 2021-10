Grazer schlägt Polizist ins Gesicht

Am Griesplatz legte ein Iraner ebenso aggressives Verhalten am 2. Oktober gegen zwei Uhr früh an den Tag: Die Polizisten führten eine Personenkontrolle durch und wurden von dem 38-Jährigen beschimpft. Zur Vernehmung wurde der Mann in die Polizeiinspektion Karlauerstraße gebracht, wo er sich aggressiv gegenüber den Beamten verhielt. Es kam zu keinen Verletzungen, der Iraner wurde ebenso in das Polizeianhaltezentrum gebracht.