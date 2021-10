Opposition einig: Neuer U-Ausschuss vor Fixierung

Beim letzten U-Ausschuss bekamen die Parteien 2,7 Millionen Seiten zur Analyse, zusätzlich gab es eine nicht genannte Zahl an Papieren von höheren Geheimhaltungsstufen. SPÖ, FPÖ und NEOS appellierten vergeblich an die Regierung, die Akten nicht zu vernichten. Sie wandten sich auch an Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP). Die Vernichtung erscheine „völlig abwegig, weil bereits Gespräche über eine Fortführung der Untersuchung geführt werden. Somit müssten bereits in wenigen Monaten erneut die Akten unter hohem Aufwand hergestellt und an den Nationalrat übermittelt werden.“