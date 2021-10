Ab Montag gilt an oö. Schulen die „Risikostufe 2“

Maskenpflicht außerhalb der Klassen, Testpflicht für Ungeimpfte, Singen und Musizieren mit Blasinstrumenten und Bewegung und Sport im Freien – so die Regeln in „Risikostufe 2“, die ab Montag in allen oö. Schulen gilt. Im Vergleich zur dreiwöchigen Sicherheitsphase ändert sich kaum etwas, nur, dass geimpfte Lehrer und Schüler mit einem „Goldenen Ninja“ im Stempelpass nicht mehr testen müssen: „Das Ministerium hat die Schulen in Oberösterreich am Donnerstagabend über die ab Montag geltende Risikostufe 2 informiert. Es ändert sich vor allem etwas für geimpfte Personen am Standort. Diese müssen nicht mehr an den Testungen teilnehmen, können aber gerne, was wir auch empfehlen“, so Bildungsdirektor Alfred Klampfer.