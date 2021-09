Digitaler Führerschein erntet Bewertungs-Shitstorm

Wie das IT-Portal Golem.de berichtet, erntet die App ID Wallet, in der die Deutschen ihren digitalen Führerschein ablegen, in den App-Marktplätzen einen regelrechten Shitstorm. In Apples App Store bekommt die Anwendung im Schnitt 1,9 von fünf Punkten, im Google Play Store sind es nur 1,1 von fünf möglichen Punkten.