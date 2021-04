Digitaler Führerschein kommt später als geplant

Die Einführung des digitalen Führerscheins, der eigentlich fürs Frühjahr geplant war, verzögert sich. Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) versicherte nach dem Ministerrat am Mittwoch im Pressefoyer aber, dass es „noch in diesem Jahr“ soweit sein soll. Die Corona-Pandemie habe ein „bisschen Verzögerung gebracht“, so Schramböck zur digitalen Ausweisplattform.