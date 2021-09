Die „Pumpe“ regelmäßig abhören lassen!

„Es gibt verschiedene Symptome, die auf Herzklappenfehler hindeuten. Luftnot bei Belastung, ist etwas, das immer auffällig ist. Wenn man Dinge nicht mehr so machen kann, wie man sie bisher gemacht hat, ebenfalls. Ein sehr schwerwiegendes Symptom stellt ein Ohnmachtsanfall dar. Auch ein Engegefühl in der Brust kann darauf hindeuten, dass die Durchblutung des Herzens nicht ausreicht“, erklärt Prof. Christian Hengstenberg, Leiter der klinischen Abteilung für Kardiologie an der Universitätsklinik und am AKH Wien. Die beiden häufigsten Herzklappenfehler stellen Aortenstenose und Mitralinsuffizienz dar. Bei ersterer führt meist ein Alterungsprozess dazu, dass die Herzklappe steifer wird und sich dort Kalk einlagert. Dadurch kann sich diese nicht mehr gut öffnen und weist eine Einengung auf.