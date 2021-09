SPÖ: Roter Katzenjammer nach schwachen Ergebnissen

Ludwig sei überzeugt, dass es gelingen werde, beim nächsten Mal „noch deutlichere Akzente“ zu setzen. In der Bundes-SPÖ nun etwas zu ändern, dafür gebe es „überhaupt keinen Anlass“, versicherte er. Denn es sei eine Landtagswahl, die in Oberösterreich geschlagen worden sei. Erfreulich sei die Situation in den Städten, also etwa in Linz oder in Steyr, wie Ludwig befand.