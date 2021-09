Trotz Sieg der KPÖ: Graz wird nicht Stalingraz

Schon vor Jahrzehnten haben die Grazer das Phänomen des Wechselwählers erfunden. So konnten die Grünen bereits 1983 zum ersten Mal in den Gemeinderat einer Großstadt einziehen, und so gab es hier schon lange vor Jörg Haider einen FPÖ-Bürgermeister. Viele Grazer wählen heute so und morgen ganz anders. Am Sonntag haben am Wahlzettel wieder viele das Kreuz der Unberechenbarkeit gemacht.