Pensionen: Wo sind die Fehler im System?

Volle Anpassung für alle! Zusatzplus für kleine Pensionen. Große Worte, gelassen gesprochen von Pensionistenvertretern wie Peter Kostelka. So soll es sein, verkündete die Regierung. Altersbezüge werden 2022 nicht nur – wie gesetzlich vorgesehen – mit einem Plus von 1,8 Prozent an die Teuerung angeglichen, Pensionen unter 1300 Euro werden gestaffelt um bis zu drei Prozent zu erhöht. Walter Pöltner hat genug gehört und gesehen. Der Chef der Alterssicherungskommission und Ex-Minister weicht spätestens mit Jahresende. „Am liebsten wäre ich schon gestern abgetreten.“