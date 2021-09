Rote Pensionisten fordern Extra-Hunderter

Im Ministerrat am Mittwoch beschließt die türkis-grüne Regierung die Pensionserhöhung für das kommende Jahr. Wie berichtet, erhalten die Bezieher kleiner Renten ein Plus in der Höhe von drei Prozent. Doch den SPÖ-Seniorenvertretern ist das nicht genug. Sie fordern nun einen Extra-Hunderter, denn „die Preise explodieren gerade“.