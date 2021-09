Pensionsanpassung im Ministerrat beschlossen

Insbesondere die Haushaltsenergie habe sich massiv verteuert und die Preise eines wöchentlichen Einkaufs („Miniwarenkorb“) seien im Vergleich zum Vorjahr um 6,5 Prozent gestiegen. „Genau in jenen Warengruppen, die von Haushalten mit geringerem Einkommen am meisten nachgefragt werden, sind die Preissteigerungen am höchsten“, so Kostelka.