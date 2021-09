„Der neue Menoza“: Bedrückend aktuell

Die Komödie von Jakob Michael Reinhold Lenz (1751-1792) feierte am Donnerstagabend ihre Erstaufführung in den Kammerspielen des Salzburger Landestheaters. In knapp drei Stunden wurde das Publikum dabei auf eine Achterbahnfahrt der Gefühle gebracht. Mit einer Komödie an sich hatte das Stück aber wenig zu tun.