Alzheimer-Demenz geht uns alle an!

„Rund ein Viertel unserer Bewohner haben eine Demenz-Diagnose. Genau deshalb ist es uns wichtig, ein breites Spektrum an Hilfestellungen für diese sowie für deren An- und Zugehörigen anzubieten. Dieses Know-how stellen wir auch in Form von Beratungsgesprächen und Klubangeboten allen Wienern zur Verfügung“, so Simon Bluma, Kuratorium Wiener Pensionistenhäuser-Bereichsleiter für die Häuser und die Digitalisierung.