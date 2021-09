Brüssel will einheitliche Ladekabel durchsetzen

Ein Kabel für alle: Die EU-Kommission will am Donnerstag einen Gesetzesvorschlag für einheitliche Ladebuchsen an Handys, Tablets und anderen Elektrogeräten machen. Der zuständige Binnenmarktkommissar Thierry Breton werde eine Pressekonferenz zu einer „einheitlichen Lösung für Aufladegeräte elektronischer Geräte“ halten, kündigte die Behörde an.