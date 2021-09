Karambolage mit drei Fahrzeugen in Wattens

31-Jähriger reagierte nicht

Der 31-Jährige dürfte kurz abgelenkt gewesen sein, bemerkte das Abbremsen der vor ihm befindlichen Fahrzeuge zu spät und fuhr auf das Heck des Pkw der 60-Jährigen auf. Der Pkw der Frau wurde dadurch in weiterer Folge auf das Fahrzeug des Niederländers geschoben. Die Österreicherin erlitt erhebliche Verletzungen und wurde mit der Rettung in das Krankenhaus nach Hall in Tirol verbracht. Die übrigen Beteiligten blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.