Linzer FP-Vizebürgermeister Hein hat Corona

Zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt muss Hein also jetzt in Quarantäne bleiben. Er sagt: „Glücklicherweise habe ich einen milden Verlauf mit erhöhter Körpertemperatur. Selbstverständlich habe ich der Gesundheitsbehörde alle nötigen Informationen gegeben. Aufgrund meiner Vorerkrankung habe ich mich bereits mehrere Tage vor dem ersten Auftreten von Symptomen zuhause geschont, weshalb sich der Kreis der Kontaktpersonen auf meine Familie beschränkt. Ich danke Stadtrat Michael Raml, der mich in der letzten Wahlkampfwoche weiter vertreten wird, und meinem gesamten Team für ihre Leistungen.“