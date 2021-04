Haimbuchner ist glücklich im Landtag retour

„Schrittweise“ wolle er sein Arbeitspensum steigern, mit der Landtagssitzung gestern, Donnerstag. Rhetorisch ist Haimbuchner aber schon voll da: „Die Rückkehr in meinen Beruf, der für mich tatsächlich auch eine echte Berufung darstellt, gibt mir heute die Gewissheit meine schwere Erkrankung wirklich überstanden zu haben. Ich spüre heute auch, dass ich in den persönlich herausfordernden Wochen enorm viel Kraft und Willensstärke schöpfen konnte, die ich nun zum Wohle Oberösterreichs einsetzen kann. Das macht mich sehr glücklich“, so seine Botschaft.