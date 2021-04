LH-Vize feiert seine persönliche „Auferstehung“

Diese Osterfeierlichkeiten wird FPÖ-Landesparteichef Manfred Haimbuchner nie vergessen. Nach 14 Tagen im Spital, davon rund einer Woche auf der Intensivstation, kehrte der an Corona schwer erkrankte LH-Stellvertreter am Gründonnerstag zu seiner Familie zurück. Nun wendet er sich an seine Facebook-Fans.