Hatten Sie Angst zu sterben, Herr Haimbuchner?

Was macht der Gedanke an den Tod mit Ihnen?

Er macht dir bewusst, dass es sehr schnell gehen kann. Dass so etwas in Momenten passiert, in denen du nicht damit rechnest. Plötzlich liegst du da, an Maschinen angeschlossen und du siehst die Schläuche und fühlst dich, als würdest du im Herbst des Lebens auf den Frühling zurückblicken. Ich muss sagen, was die Ärzte und die Pfleger und Pflegerinnen auf der Intensivstation leisten, ist eigentlich fast unvorstellbar. Ich sehe die großen Söhne und Töchter jetzt mit anderen Augen. Weil ich sie auf der Intensivstation kennengelernt habe.