Bei Tiertransport zu Boden gestoßen: Mann verletzt

Ein fataler Unfall im Zuge eines Tiertransports ereignete sich am Samstagvormittag in Aurauch bei Kitzbühel! Eine Kuh wollte partout nicht in den Anhänger verladen werden und suchte stattdessen das Weite. Bei dem Versuch, sie aufzuhalten, wurde ein 19-Jähriger niedergestoßen. Er wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus nach St. Johann geflogen.