Chaotischer Schulstart: Politik dennoch zufrieden

Es hätte eigentlich ein ganz normaler Schulstart werden sollen. Doch zahlreiche Eltern sind nach nur einer Woche Unterricht fassungslos angesichts der Zustände an Salzburgs Schulen. „Jetzt werden unsere Kinder wieder eingesperrt, obwohl sie gesund sind!“, ist Alexandra Schöppl erzürnt. Ihr Sohn Luca ist eines der vielen Schulkinder, die momentan in Salzburg – trotz negativen PCR-Tests – in Quarantäne sitzen. Kritisiert wird vor allem die große Ungewissheit, die aus den vielen verschiedenen (Un-)Zuständigkeiten resultiert.