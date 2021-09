Herbstmesse Klagenfurt: Kulinarik, Mode & mehr!

Ökobau in Messehalle 2

Allein 53 Aussteller präsentieren in der Halle 2 im Rahmen der Ökobau eine Plattform für umweltfreundliches Bauen und Leben. Es gibt viele interessante Vorträge. In sämtlichen Messehallen warten Gewinnspiele mit Preisen im Wert von 45.000 Euro. In der Genusshalle kann man sich kulinarischen Spezialitäten hingeben, darunter heimische Weine oder Bier mit Mango- oder Honig-Lavendelgeschmack verkosten.