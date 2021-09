Von der neuesten Fashion bis zum essbaren Mehlwurm

Von der Mode bis zum Bauen

So dreht sich in der Messehalle 5 alles um Wohnen und Mode und viermal am Tag (11, 13, 15.30 und 16.30 Uhr) geht es auf der „Krone“-Modewelt-Bühne rund, wenn die Models der Dance Industry die neuesten Trends in spektakulären Fashion(Tanz)-Shows präsentieren. Da ist neben Kleidung von Schuhen mit biegsamen Sohlen bis hin zu glitzernden Accessoires alles dabei. Und man bekommt obendrein so richtig Lust aufs Shoppen.