„Weiß jetzt zumindest, wen ich nicht wählen werde“

„Rassismus ist scheiße“, sagte Neos-Spitzenkandidat Felix Eypeltauer. Grünen-Sprecher Stefan Kaineder meinte: „Als Politiker sollte ich das nicht sagen, aber: Marihuana funktioniert.“ Die beiden versuchten – wie auch die Vertreter von ÖVP, FPÖ und SPÖ – die Jugendlichen in ihrer Lebenswelt abzuholen. Nicht immer gelang es so gut, wie in den beiden genannten Fällen. Landesschülervertretung und ÖH hatten die Veranstaltung im Hörsaal 1 auf der JKU organisiert. 400 Schüler waren vor Ort mit dabei, 1700 folgten der Diskussion via Live-Stream. Diese drehte sich inhaltlich weitgehend um die Themen Bildung, Corona, Klima und Zuwanderung.