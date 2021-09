Taliban beschlagnahmen Gold in Millionenhöhe

Die Taliban haben in Afghanistan nach eigenen Angaben einen wahren Goldschatz „beschlagnahmt“. So hätten die radikalen Islamisten mehr als zehn Millionen Euro in Form von Bargeld und Goldbarren in Häusern von Mitgliedern der ehemaligen afghanischen Regierung „gefunden“. Namentlich nannten sie den ehemaligen Vizepräsidenten Amrullah Saleh. Alleine in seinem Haus hätten die Taliban 18 Goldbarren und umgerechnet knapp fünf Millionen Euro in bar entdeckt.