Geflüchteter Präsident entschuldigt sich beim Volk

Gut drei Wochen nach seiner überstürzten Flucht aus Afghanistan und der Machtübernahme der Taliban hat sich Ex-Präsident Ashraf Ghani beim afghanischen Volk entschuldigt. „Es war nie meine Absicht, das Volk im Stich zu lassen“, teilte er in einer am Mittwoch auf Twitter veröffentlichten Erklärung mit. Er habe mit seiner Flucht heftige Kämpfe wie während des Bürgerkrieges in den 1990er-Jahren in der Hauptstadt Kabul verhindern wollen.