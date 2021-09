Regierungsmitglied der Taliban verschwunden

Offenbar ist schon das erste Regierungsmitglied der Taliban in Afghanistan verschwunden. Seit einer Woche wurde Vizepremier Mullah Abdul Ghani Baradar nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen. In Kabul munkelt man, dass es zu einem Konflikt zwischen Anhängern Baradars mit jenen von Innenminister Sirajuddin Haqqani gekommen sei. Gerüchte über die Ermordung des Vizepremiers werden von den Taliban jedoch dementiert.