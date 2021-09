Lokführer und Deutsche Bahn erzielen Tarifeinigung

Lohnerhöhung und Corona-Prämie möglich

Reuters hatte bereits am Mittwoch berichtet, dass Bewegung in den Konflikt gekommen sei. Die Bahn war den Lokführern am Wochenende entgegengekommen und hatte eine zusätzliche Entgeltkomponente in Aussicht gestellt. Der Konzern hält sich aber bedeckt, wie diese genau aussehen könnte. Neben der geforderten Lohnerhöhung von 3,2 Prozent bietet er auch eine Corona-Prämie für 2021 von bis zu 600 Euro an. Bahn-Vorstand Seiler hatte die Gewerkschaft wiederholt aufgefordert, die Gespräche wieder aufzunehmen und dabei Kompromisse zu finden.