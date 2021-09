Wohnungslosigkeit: Junge Erwachsene sehr gefährdet

Gut ein Drittel aller in Wien von Wohnungslosigkeit betroffenen Menschen sind junge Erwachsene im Alter zwischen 18 und 30 Jahren. Die Gründe dafür sind vielfältig. Was die meisten jedoch eint, ist der fehlende Rückhalt durch das Elternhaus sowie ein gesundes soziales System, das sie in Krisen auffängt. Hinzu kommt der oft schwierige Übergang von Schule und Ausbildung zum Beruf, der oft Verunsicherung und Orientierungslosigkeit zur Folge hat. Über die Hälfte der Betroffenen lebt allein in Wien.