240 leistbare Wohnungen für rund 600 Obdachlose

Nun will das Sozialministerium gegensteuern und Betroffenen helfen. Und zwar mit dem neuen Projekt „zuhause ankommen“ - einer Initiative der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAWO) und dem Sozialministerium. 240 leistbare Wohnungen sollen bis Ende April 2022 an 600 Personen vergeben werden, die durch die Corona-Krise in Wohnungsnot geraten sind. Die Kosten für das Projekt, die zur Gänze vom Ministerium übernommen werden, belaufen sich auf 2,6 Millionen Euro.