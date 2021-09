Familienstreit: Bruder, Mutter mit Messer verletzt

Völlig eskaliert ist am Dienstagabend ein heftiger Familienstreit in Innsbruck: Ein 18-Jähriger soll dabei seinem eigenen Bruder (30) mit einem Klappmesser in die Brust gestochen haben. Dem Angriff vorausgegangen war eine Auseinandersetzung, bei der der Vater und die beiden Brüder beteiligt waren. Auch die Mutter, die den Streit schlichten wollte, erlitt Schnittverletzungen.